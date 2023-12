Il leader di Azione: "Scontro noioso e ripetitivo"

Il leader di Azione, Carlo Calenda, interviene sullo scontro in corso sulla riforma della Giustizia. “Come facciamo a non accorgerci della noiosa e inconcludente ripetitività dello scontro sulla giustizia che non produce mai una riforma sostanziale?”, si domanda retoricamente Calenda.

“Anche oggi sui giornali tonnellate di inchiostro sul nulla. Fate una riforma, una. Ma fino a quel momento basta polemiche. Per pietà”, scrive su X il leader di Azione.

