La presidente del Consiglio è atterrata all’aeroporto Al Maktoum

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto Al Maktoum di Dubai per partecipare ai lavori della Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La premier, che è stata accolta dall’ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi Lorenzo Fanara, venerdì e sabato interverrà nell’ambito del ‘World Climate Action Summit‘, il vertice di alto livello cui prenderanno parte i capi di Stato e di governo. Per l’Italia, oltre a Meloni, è presente a Dubai anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, il viceministro Vannia Gava e l’inviato speciale per il cambiamento climatico del governo Francesco Corvaro. Palazzo Chigi, inoltre, ha fatto sapere che nello stesso volo della presidente c’era anche un team di medici degli ospedali Gaslini e Bambino Gesu. Si tratta di un primo gruppo di professionisti arrivato nel Paese per aiutare e curare i numerosi pazienti minori palestinesi trasferiti negli Emirati in questi ultimi giorni.

