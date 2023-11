Il ministro degli Esteri: "Noi rispettiamo lo stato di diritto, a Madrid accade lo stesso?"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, replica al premier spagnolo Pedro Sanchez, che in un’intervista televisiva aveva detto che in Italia governa l’estrema destra. “In Spagna governa l’estrema sinistra. In Italia l’abbiamo sconfitta”, ha scritto sul suo profilo X il vicepremier. “Noi rispettiamo lo stato di diritto, a Madrid accade lo stesso? In Italia governa il Partito popolare europeo, in Spagna i secessionisti“, ha aggiunto.

