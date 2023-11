Il leader del Psoe ricopre per la terza volta l'incarico di premier

Pedro Sánchez ha prestato giuramento come primo ministro della Spagna al Palazzo della Zarzuela, a Madrid, davanti al re Filippo VI. Il segretario del Partito Socialista Operaio Spagnolo ricopre questo incarico per la terza volta. L’elezione del politico classe 1972 è arrivata dopo due giorni di dibattito tra i diversi leader dei partiti. Per raggiungere la vittoria Sánchez ha fatto leva su un controverso accordo di amnistia concesso agli indipendentisti catalani in cambio dei loro voti.

