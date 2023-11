Il ministro degli Esteri: "Con Carroccio abbiamo programma comune, altre forze non hanno nulla a che vedere con noi"

Identità e democrazia, il gruppo politico europeo di estrema destra, il 3 dicembre sarà a Firenze per una convention. A far parte di questo schieramento in Italia è la Lega, il partito del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. “La Lega è la Lega e noi siamo alleati, condividiamo un percorso, abbiamo un programma comune. Altre forze come Afd e Front National non hanno nulla a che vedere con noi e per noi è impossibile fare qualunque tipo di accordo a livello comunitario. Questo non ha nulla a che vedere con il nostro rapporto con la Lega, che è un ottimo alleato, e in Europa possiamo fare accordi con la Lega anche domani mattina. Il problema sono Afd e Le Pen“, ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito, a Roma. “Non tocca a noi dare un giudizio su questo. Non siamo stati invitati. E non è mio costume parlare delle iniziative degli altri. Afd dice che i bambini disabili devono andare nelle classi differenziali perché possono provocare un danno ai bambini ‘normali’, e voglio sapere chi è un bambino normale e chi non lo è. La riforma proposta in Italia dal ministro della Lega va nella direzione esattamente contraria a quello proposto da Afd, quindi il problema è Afd, non è la Lega”, ha aggiunto il ministro.

