L’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia posta dal governo sul Dl Migranti, con 97 sì, 65 no e un astenuto. La questione di fiducia era stata posta dal governo sul ddl n. 951 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno, già approvato dalla Camera, che quindi diventa legge. Il provvedimento è arrivato all’Aula del Senato senza mandato al relatore ed è stato quindi votato nel testo approvato dall’assemblea di Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata