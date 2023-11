Il segretario generale della Cgil: "Esecutivo se la prende con magistratura. È a rischio la tenuta democratica del Paese"

“Il governo non ascolta, anche nell’incontro che abbiamo fatto ieri“, e “credo che questo sia un grave errore” perché “sta portando il Paese a sbattere. La situazione sta peggiorando e noi non possiamo star zitti e guardare cosa succede”. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Sky Tg24, in merito all’incontro avuto ieri a Palazzo Chigi sulla manovra economica.

Landini: “A rischio tenuta democratica Paese”

“Il governo invece di combattere l’evasione se la prende con la magistratura, con chi dovrebbe garantire la situazione. Vedo un rischio democratico per questo Paese, quando invece di tutelare il lavoro e risolvere i problemi si curano gli interessi di parte” aggiunge il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Sky Tg24.

