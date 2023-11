Ultima conferenza stampa da prefetto di Milano: al suo posto Claudio Sgaraglia

“Quando c’è stato il caso di Briatore-Sainz, c’è stato Donnarumma a Parigi in un palazzo fantastico in centro, è stato sequestrato, imbavagliato, tenuto per ore in quella situazione insieme alla sua compagna di notte, con una rapina del valore di mezzo milione di euro. Ho guardato cosa ne scriveva la stampa parigina: non un rigo, né Donnarumma, né i giornalisti hanno parlato di Parigi insicura”. Lo ha raccontato nel corso della conferenza stampa di commiato, il prefetto di Milano, Renato Saccone. “Stiamo parlando di uno zainetto e di due persone sequestrate e imbavagliate – ha continuato Saccone – dobbiamo pensare che Milano è una capitale, pari a tutte le città internazionali e deve saper tener conto della complessità e reagire in maniera non divisiva difronte a problemi la cui soluzione sta a cuore a tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata