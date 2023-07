La coppia sarebbe stata vittima di violenze da parte dei ladri che se ne sono andati con un bottino stimato intorno ai 500.000 euro

Notte di paura per il portiere della nazionale italiana e del Paris-Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, vittima di una rapina mentre era in casa con la sua compagna nell’ 8° arrondissement di Parigi. L’aggressione è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, secondo le informazioni del sito francese Actu 17. Secondo i primi riscontri, Donnarumma e la compagna sarebbero state vittime di violenze da parte dei ladri che se ne sono andati con un bottino stimato intorno ai 500.000 euro. Le vittime, dopo essere state legate, sono riuscite a scappare e a rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione intorno alle 3:20. Il personale dell’albergo ha quindi allertato le forze dell’ordine e si è preso cura della coppia, ancora sotto shock. Il 24enne portiere italiano e la sua compagna sono stati portati in ospedale per le cure del caso.

