Le sue parole all'evento di LaPresse 'Insieme per domani', organizzato a Roma

Il governo Meloni va verso una modifica della manovra: c’è infatti l’ipotesi di rivedere il taglio delle pensioni. “Vedremo se realmente il governo farà un passo indietro. Noi abbiamo presentato emendamenti per porre fine a questo intervento sulle pensioni dei medici. Ci sono, oltre a questi interventi, dei non interventi come il non rinnovo dell’opzione donna, l’ape sociale e manca una riforma delle pensioni, anzi si fa cassa sulle stesse”, ha detto l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a margine dell’evento di LaPresse ‘Insieme per domani’, organizzato a Roma. “Manca quanto promesso in campagna elettorale. Se si parla di coerenza e serietà si dovrebbe portare avanti ciò che si dice”, ha aggiunto.

