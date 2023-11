Il ministro per gli Affari Europei: "Verificheremo le modalità con cui seguire questo dibattito"

Il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, commenta le polemiche dopo che, nel Dl Energia approvato il 27 novembre in Consiglio dei ministri, non è stato prorogato il regime di “mercato tutelato” per le bollette di luce e gas. Sulla questione, ha affermato il ministro in una conferenza stampa, “non comprendo le polemiche perché ci si poteva accorgere degli effetti non condivisibili quando sono stati assunti questi provvedimenti”. Ha poi aggiunto: “Detto questo verificheremo le modalità con le quali poter seguire questo dibattito“, affermando anche che è “paradossale la polemica politica su questo”. Fino a concludere: “Chi oggi fa polemica non si è accorto di quello che veniva fatto nel 2022, con la legge sulla Concorrenza, e quando veniva inserito nella terza rata (del Pnrr), come uno degli obiettivi. Detto questo il tema c’è e il governo se ne occupa“.

