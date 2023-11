“Io francamente non ricordo un ministro responsabile che faccia delle dichiarazioni così, in piena leggerezza, alla stampa. Se lui ha notizia circostanziata di accuse così gravi deve andare in Procura e venga a riferire in Parlamento. È il minimo per un ministro che voglia svolgere responsabilmente le sue funzioni. Altrimenti ricadiamo nel solito circuito dei complottismi, dei tentativi di destabilizzare il governo del tutto immaginari”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine di una manifestazione sulla violenza contro le donne in corso a Napoli. “La verità è che qui si vogliono nascondere i fallimenti del governo e questo non è accettabile“, ha aggiunto l’ex premier. “Il governo, invece, si impegni per superare i tagli alle pensioni e alla sanità, e si impegni a superare quella nuova tassa, due miliardi, che peserà nelle tasche dei cittadini, i quali già subiscono il caro vita, il caro mutui, il caro benzina e hanno bisogno di un governo adeguato che non si preoccupi soltanto di coccolare le banche, alle quali sono stati graziati due miliardi, e in compenso sono stati messi quei due miliardi a carico dei cittadini”, ha concluso Conte.

