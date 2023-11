Il leader pentastellato: "Lavoriamo per un'alternativa di governo"

“Io non mi tengo a un passo di lato dal campo largo, io tengo tutti e due i piedi al centro del campo giusto“. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sul “campo largo” a margine di una manifestazione sulla violenza contro le donne a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. “Noi lavoriamo per un’alternativa di governo, quindi sia ben chiaro che tutte le nostre proposte costituiscono un’alternativa per questo governo inadeguato e incapace”, ha aggiunto Conte. “Però il tema è rimanere nel merito dei temi e dei programmi, piuttosto che parlare con interviste sempre di campo largo astrattamente. Per noi esiste un campo giusto e quando parlo di ‘campo giusto’ non voglio coniare una formula alternativa al campo largo, voglio dire che l’unico modo per fare alternativa a questo governo è farlo con risposte concrete ai cittadini, nel segno dell’adeguatezza, della concretezza, offrendo una visione a partire dai nostri giovani che possano avere una prospettiva futura per rimanere qui nel segno della speranza”, ha concluso il leader pentastellato.

