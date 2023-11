Il leader M5S alla premier: "Risponda su reddito libertà"

Giuseppe Conte replica alla premier Meloni che ha attaccato l’opposizione dopo l’assalto all’associazione Pro Vita a Roma. “Noi condanniamo sempre ogni forma di violenza e sopraffazione. Non vorrei che da parte della Premier ci fosse il tentativo di sminuire una grande mobilitazione a favore del riscatto delle donne. Piuttosto risponda sul reddito di libertà, abbiamo chiesto in questa manovra che sia portato a 1200 euro mensili per consentire alle donne e ai loro figli di riprendersi la propria libertà”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, a Napoli a margine di un incontro a Palazzo San Giacomo sulla violenza contro le donne.

