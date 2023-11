Sulla lite con Magi e Della Vedova: "È stato momento di trasporto, pronto a dialogo con tutti"

Ettore Prandini non si candiderà alle elezioni europee. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente di Coldiretti in occasione del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, a Roma. “Coldiretti non si presenterà in politica. La Coldiretti si confronta con tutte le forze presenti in parlamento. Io non mi candiderò alle prossime europee. Se verrò rieletto il 20 dicembre alla nostra assemblea continuerò a fare il presidente nazionale di Coldiretti“. Sulla lite con gli onorevoli di +Europa, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, Prandini ha aggiunto: “È stato un momento di trasporto per il troppo amore che provo per il mondo agricolo e gli agricoltori”, aggiungendo di essere pronto “a dialogare con tutti”.

