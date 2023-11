Così il ministro dopo l’approvazione alla Camera della legge che vieta la produzione di carne coltivata

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha parlato con i cronisti subito dopo l’approvazione della Camera della legge che vieta la produzione di carne coltivata. “Oggi abbiamo fatto un passo avanti nelle politiche che tutelano i nostri prodotti contro tentativi che divaricano libro apporto fra uomo e natura. Crediamo sia la strada giusta e ci auguriamo che altre nazioni europee seguano la nostra strada”, ha detto il titolare del dicastero fuori da Montecitorio, a Roma. “L’episodio tra Coldiretti e +Europa davanti a Palazzo Chigi? Non ero presente e quindi non conosco i fatti ma vorrei ribadire che la violenza di ogni tipo deve essere lontana dalle istituzioni. Ciò non toglie che le rappresentanze dei lavoratori vadano rispettate e con Coldiretti siamo contenti”, ha aggiunto Lollobrigida.

