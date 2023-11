La premier: "Con noi cresciuta fiducia mercati e investitori"

“Non abbiamo la bacchetta magica per fare miracoli. Il prezzo della benzina come lei sa dipende soprattutto dalle scelte che fanno i Paese che detengono il petrolio. Se ci vuole dare una mano con il suo amico Bin Salman… forse ci aiuta ad abbassare il prezzo della benzina“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo nel premier time al Senato al leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Ha buoni rapporti, faccia da ponte per aiutare gli italiani”, ha aggiunto.

“Penso che sia sotto gli occhi di tutti come in questi mesi sia cresciuta la fiducia degli investitori e dei mercati sull’economia. Penso alla promozione di quattro agenzie di rating”, “al fatto che le famiglie comprino molto volentieri i nostri titoli di Stato” e “che lo spread sia ai minimo da molto tempo”, ha aggiunto la premier sempre rispondendo a Renzi. Meloni ha esordito ringraziando l’ex premier per questo “assist”.

“Il punto è che si trova a guidare il Paese non con lo stile della campagna di opposizione ma con il fatto che non sta governando la situazione economica delle famiglie. Se lei ha voglia di venire in Parlamento e pensare di raccontarci che lei ha la squadra migliore del mondo e che lei continua a fare tutto bene, vada avanti e avrà un risveglio, se lo faccia dire da un esperto della materia, terribile. Il punto centrale è che lei non è né Cenerentola, né la Bella addormentata nel bosco, né Biancaneve, è la presidente del Consiglio che non ha fiducia nella sua squadra e che vede aumentare mai come in questo momento la benzina e il costo della vita”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso del premier time al Senato, rivolto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Lei, signora presidente, ha vinto le elezioni grazie a una straordinaria prova di coerenza e lucrava il consenso sbandierando la bandiera della coerenza. Oggi non c’è un solo argomento in cui stia dimostrando coerenza. Aveva detto che avrebbe bloccato l’immigrazione e chiuso i porti, gli sbarchi sono raddoppiati e l’unico blocco è quello del rientro della fuga dei cervelli. Aveva detto che la sorda Germania avrebbe dovuto capire che noi saremmo usciti dall’Euro, ieri l’ho vista in tutt’altre vesti con il cancelliere Scholz. Aveva detto in un meraviglioso spot che le accise sulla benzina erano uno scandalo e lei le ha aumentate. Il punto politico è che la sua coerenza si è fermata al momento in cui è stata all’opposizione”, ha aggiunto Renzi. “Le dico, signora presidente: è in grado di indicarci tre punti su cui lei è in grado di cambiare la logica economica di questo Paese, atteso che ha raccontato che va tutto bene e il ceto medio da quando c’è lei, sarà sfortuna o casualità, ma paga molto caramente il prezzo dell’inflazione?”, ha aggiunto.

