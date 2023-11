Il ministro degli Esteri dopo il parere della Commissione sulla legge di bilancio

“Questo riguarda decine di paesi dell’Unione Europea, non è una cosa che riguarda solo l’Italia”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti sul parere non completamente positivo della Commissione Europea sulla manovra finanziaria proposta dal governo Meloni. Il vicepremier ha poi aggiunto: “Ci si confronterà e si troveranno le giuste soluzioni”. Infine Tajani ha espresso soddisfazione per l’approvazione del Parlamento sulle scelte del governo nel protocollo Italia-Albania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata