Il vicesegretario della Lega: “Se ragioniamo su equilibri rischiamo di perdere”

“Solinas, Marsilio e Bardi secondo noi hanno lavorato bene. Se qualcun altro la pensa in maniera diversa bisogna che argomenti il pensiero”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, che poi chiarisce che la questione deve essere di merito e non di numeri o spartizioni. “Meloni e Fratelli d’Italia spieghino il motivo per cui non sono d’accordo. I numeri attestano che in quelle tre regioni il centrodestra ha fatto un buon lavoro. Se poi vogliamo ragionare su equilibri, su forze, su numeri o su percentuali secondo me i risultati che speriamo di raggiungere poi non arrivano”. In chiusura l’onorevole sottolinea l’importanza che le decisioni siano prese il prima possibile.

