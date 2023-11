“Sono passati 6 mesi dalla passerella in stivali nel fango della Presidente Meloni, aveva promesso ristori al 100% a famiglie e imprese in Emilia-Romagna. E come al solito, è stata una grande bugia”. È quanto si legge sul profilo X ufficiale del Partito democratico, che posta anche un cartello grafico in cui si vede la premier Giorgia Meloni in stivali, durante la sua visita nelle zone colpite dal maltempo: “6 mesi passati dalla passerella della premier in stivali da fango, dopo l’alluvione. E neanche un euro per l’Emilia-Romagna!”, si legge sullo stesso cartello.

