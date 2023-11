Il segretario della CISL Luigi Sbarra ha preso parte agli Stati Generali del Lavoro organizzato da Fratelli d’Italia. A margine dell’evento ha commentato la vicenda dello sciopero di CGIL e UIL precettato dal ministro Salvini. “Penso che le norme in maniera di regolamentazione del diritto allo sciopero siano molto chiare. Sono procedure che vanno rispettate, così come ha sempre fatto la CISL”, ha detto Sbarra, precisando: “Gli obiettivi restano comuni. Quello che ci differenzia in questa fase è il giudizio che diamo sui risultati. Il sindacato non può inseguire i sogni, ma deve confrontarsi con la realtà”, sottolineando così l’importanza di negoziare.

