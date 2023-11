Il sindaco di Napoli: "Assicurare stabilità della Fondazione"

“Io non credo che la politica sia invasiva. Penso che l’autonomia del San Carlo sia sempre stata garantita e, come presidente della Fondazione, lo posso confermare. Noi siamo in uno Stato democratico; se il Parlamento prende delle decisioni, rappresenta la massima espressione della volontà dei cittadini”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervistato a margine dell’evento di rinnovo della convenzione tra il teatro dell’opera napoletano e UniCredit per le nuove attività sociali ed educational e di una borsa di studio in memoria di Giovanbattista Cutolo. “Noi adesso dobbiamo guardare avanti. L’unico interesse che dobbiamo avere è garantire la qualità dell’offerta artistica e la stabilità della Fondazione del teatro San Carlo“, ha concluso Manfredi.

