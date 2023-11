Nella riunione di maggioranza sulla manovra si è parlato del percorso della legge di Bilancio e del Dl Anticipi ed è stato fatto il punto sul “quantum e sugli argomenti che si possono trattare” negli emendamenti: “Sul decreto anticipi dividiamo tra onerosi e ordinamentali, e presenteremo solo gli ordinamentali. Per la manovra decideremo quale sarà lo strumento per emendare”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama, dopo la riunione di maggioranza che si è tenuta stamane con i capigruppo, i relatori, il ministro Luca Ciriani e i sottosegretari Freni e Savino.”Si è parlato di un maxiemendamento del governo o di un emendamento per ogni singolo relatore o di una risoluzione”, ha spiegato Ronzulli. “I parlamentari hanno lavorato, abbiamo la necessità di portare idee e proposte”, ha osservato: “Non ci sarà l’assalto alla diligenza che c’è stato gli altri anni, non ci saranno gli emendamenti del singolo parlamentare sul campanile di un paese o sul porto di un altro, quest’anno non c’è la possibilità di fare questa cosa perché la coperta è corta, bisogna essere responsabili, però i parlamentari hanno lavorato attraverso idee e proposte a migliorare la manovra e queste idee verranno tradotto in un maxi, un emendamento del relatore o una risoluzione”, ha concluso.

