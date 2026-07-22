Onu, Trump vorrebbe Infantino come segretario generale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, fosse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo ha appreso il New York Post. Trump crede che Infantino “sia rispettato da tutti in tutto il mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone“, ha detto al Nyp una fonte vicina al presidente. Il prossimo segretario generale verrà eletto quest’anno per sostituire il portoghese António Guterres, che si dimetterà alla fine di dicembre.

Infantino, 56 anni, ha stretto un forte legame con Trump durante l’organizzazione dei Mondiali di quest’anno, con il dirigente calcistico di origine svizzera che si è prodigato per conquistare e coinvolgere Trump, arrivando persino a conferirgli il primo Premio Nobel per la Pace della FIFA a dicembre. Per ottenere l’incarico, Infantino dovrebbe ottenere l’approvazione del Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri (di cui i cinque permanenti hanno diritto di veto), seguita dalla conferma dell’Assemblea Generale.

Paolo Zampolli (Matthias Balk/picture-alliance/dpa/AP Images Associate Press)

Zampolli: “Solo Trump poteva avere un’idea così geniale”

Paolo Zampolli, l’imprenditore e diplomatico italo-americano che ricopre il ruolo di inviato speciale di Trump per le partnership globali, ha dichiarato al Washington Post che “solo il presidente Trump poteva avere un’idea così geniale“. Zampoli ha affermato che Infantino “farebbe un ottimo lavoro” ed è “apprezzato da tutti”, descrivendolo come una persona in grado di portare nuova energia all’imponente burocrazia e di utilizzare lo sport per costruire nuovi ponti e ispirare i giovani e le fasce più povere della popolazione mondiale. “Esistono delle similitudini” tra il ruolo di presidente della FIFA e quello di segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato Zampolli, amico personale di Infantino ed ex ambasciatore presso l’Onu per la piccola nazione insulare di Dominica. “Alle Nazioni Unite bisogna trattare con 193 Stati membri. Nella FIFA ci sono oltre 200 membri e l’ottimo curriculum di Gianni dimostra che sa come gestire una situazione del genere“, ha concluso Zampolli come riporta sempre il Post.