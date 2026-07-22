Trump: "Se Houthi bloccheranno Mar Rosso ce ne occuperemo"

Il blocco del Mar Rosso da parte degli Houthi dello Yemen “non è ancora successo” e nel caso gli Usa se ne occuperanno. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto quanto sia preoccupato per un possibile blocco del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, che aprirebbe un nuovo fronte. “Finora non è successo, potrebbe succedere ma noi ci occupiamo delle cose. Se dovesse succedere qualcosa del genere ce ne occuperemo”, ha risposto Trump. E ancora: “Lo abbiamo fatto in passato con gli Houthi e non sentiamo di loro da un po’ da quando abbiamo fatto circa 45 giorni di azioni potenti contro gli Houthi”.