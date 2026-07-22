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mercoledì 22 luglio 2026

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Usa, poliziotto salva automobilista da un’auto in fiamme in Texas

LaPresse
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Un agente della polizia di Southlake, in Texas, ha salvato un uomo rimasto intrappolato nella sua auto in fiamme lungo la State Highway 114. L’agente Joshua Swisher è intervenuto dopo aver notato del fumo provenire dal veicolo durante un controllo stradale. Le immagini della dashcam e della bodycam mostrano l’esplosione improvvisa delle fiamme mentre l’agente ordinava al conducente di uscire dall’auto. Swisher ha trascinato l’uomo fuori mettendolo in salvo e ha ricevuto il premio per condotta meritoria del dipartimento per il suo coraggio.