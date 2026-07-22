Usa, poliziotto salva automobilista da un’auto in fiamme in Texas

Un agente della polizia di Southlake, in Texas, ha salvato un uomo rimasto intrappolato nella sua auto in fiamme lungo la State Highway 114. L’agente Joshua Swisher è intervenuto dopo aver notato del fumo provenire dal veicolo durante un controllo stradale. Le immagini della dashcam e della bodycam mostrano l’esplosione improvvisa delle fiamme mentre l’agente ordinava al conducente di uscire dall’auto. Swisher ha trascinato l’uomo fuori mettendolo in salvo e ha ricevuto il premio per condotta meritoria del dipartimento per il suo coraggio.