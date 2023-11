La presidente dei senatori di FI: "Ci siederemo al tavolo e cercheremo di capire quali sono le coperture"

“Questa mattina ci sarà una riunione di maggioranza con il governo sulla questione degli emendamenti alla Legge di Bilancio. Noi ci siederemo al tavolo e cercheremo di capire quali sono le coperture. Non andremo certo a sconquassare i conti ed il bilancio dello Stato, come ha fatto il M5S quando era al governo. Quindi se noi troveremo le coperture per fare degli emendamenti che servono a migliorare questa manovra lo faremo, nella legge di bilancio e nel decreto anticipi. Potrebbe essere nella forma del maxiemendamento, potrebbe essere nella forma di un emendamento per relatore, l’importante è che sia a saldo invariato. Noi buchi nei conti dello Stato non ne facciamo”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, ospite a Sky Start.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata