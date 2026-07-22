Usa, OpenAI denuncia incidente “senza precedenti”: violati i sistemi di un’altra azienda del settore

Il Ceo della società, Sam Altman, ha dichiarato che è successo durante un test di valutazione dei modelli

OpenAI ha rivelato un “incidente informatico senza precedenti” in cui i suoi modelli di Intelligenza Artificiale avrebbero violato i sistemi di un’altra azienda del settore, la start-up Hugging Face. Il Ceo della società, Sam Altman, ha dichiarato che l’incidente si è verificato durante un test di valutazione dei modelli.

Il CEO di Hugging Face Clément Delangue (Tom Williams/CQ Roll Call via AP Images)

La scorsa settimana, Hugging Face aveva rilevato un’intrusione nei suoi sistemi di elaborazione dati. Il co-fondatore di Hugging Face, Clément Delangue, ha confermato che l’attacco proveniva da un agente di intelligenza artificiale, sottolineando quanto fosse incredibile che fosse avvenuto in modo autonomo. Delangue ha ribadito in ogni caso come non ci fosse alcuna intenzione malevola da parte di OpenAI.