Entrambi in deroga al Regolamento parlamentare

Due gruppi distinti, entrambi in deroga al regolamento della Camera. È l’orientamento emerso dalla riunione della giunta per il regolamento di Montecitorio dopo la richiesta arrivata dai deputati di Italia viva di formare un gruppo autonomo rispetto ad Azione. Sarà ora l’ufficio di presidenza ad autorizzare la deroga per le due formazioni, che non raggiungono la soglia minima di 20 parlamentari necessaria a formare un gruppo autonomo: Azione conta 12 deputati, mentre Iv 9. Dal gruppo originario ‘Azione – Italia viva – Renew Europe’ dovrà scomparire la dicitura Italia viva.

