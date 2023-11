Trovato l'accordo nella Giunta per il Regolamento. Calenda: "Habemus Papam, prima si chiude e meglio è"

Trovato un accordo sul ‘divorzio’ nel Terzo Polo al Senato: i senatori di Azione passeranno al gruppo misto, mentre Italia Viva resterà in un gruppo a sé. “È stata trovata un’intesa tra i gruppi, che noi abbiamo sollecitato, all’unanimità, invitando il gruppo minoritario del gruppo presieduto da Borghi ad apprezzare le circostanze ed emigrare nel gruppo misto. Tutte le condizioni che di solito accompagnano questi passaggi saranno esaminate nella riunione del Consiglio di presidenza, forse già domani”, ha annunciato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della Giunta per il Regolamento. Saranno quattro i parlamentari del partito di Calenda a passare al misto, sette quelli di Italia Viva a restare nel gruppo autonomo. “Fino al Consiglio di presidenza non ci saranno annunci ufficiali, ma quello che la Giunta del Regolamento ha fatto è stato non decidere più sul quesito principale, cioè a chi spetti decidere sui regolamenti interni dei gruppi, avendo rilevato che c’è un accordo all’interno del gruppo che si divide“, ha aggiunto La Russa, spiegando che “per facilitare questa divisione la Giunta del Regolamento ha insistito con il gruppo minore, quello di Calenda, perché apprezzate le circostanze accettasse di emigrare nel gruppo misto, demandando al Consiglio di presidenza di deliberare in ordine alle conseguenze anche economiche della divisione del gruppo”. Perché Iv formi un gruppo a sé stante, ha sottolineato La Russa, non servono deroghe perché rimane con più di sei componenti.

Calenda: “Habemus Papam, prima si chiude e meglio è”

“Se Dio vuole, habemus Papam“. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ha commentato la decisione. “Sono contento perché noi avevamo dato l’ok già alla prima proposta di La Russa, ora a questa seconda, prima si conclude e meglio è”. E a chi chiedeva chi ha vinto e chi ha perso, Calenda ha risposto: “Non mi interessa proprio questo argomento”.

