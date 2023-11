Centonovantatre i voti favorevoli, 130 i no e 4 gli astenuti

L’Aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia chiesta dal governo sul Dl Bollette, con 193 sì, 130 no e 4 astenuti. L’esecutivo ha posto ieri, 13 novembre, la questione di fiducia sul decreto che riguarda ‘Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio‘.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata