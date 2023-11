La senatrice di Forza Italia: "Autonomia? Siamo a buon punto"

Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, ha fatto il punto sulle riforme a margine dell’assemblea dei seniores del partito di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. “Sull’autonomia siamo assolutamente a buon punto. Sono stata in prima commissione affari costituzionali proprio settimana scorsa. Secondo me noi entro la prossima settimana, forse dieci giorni, potremmo dare il mandato al relatore e quindi portarla in aula. Poi ovviamente sappiamo che deve andare anche alla camera. Però credo che davvero siamo a buon punto. Sul premierato ancora c’è da lavorare. A chi ci accusa di utilizzare queste riforme come arma di distrazione di massa perché dobbiamo nascondere una manovra che in realtà non convince o perché abbiamo altro da nascondere, diciamo semplicemente che abbiamo un presidente del Consiglio donna. Permettetemi una battuta, essendo donna è multitasking e quindi riesce a fare più cose insieme”, ha spiegato Ronzulli. “Dipenderà molto anche dall’opposizione. Noi vogliamo che abbia il più ampio consenso parlamentare, perché se ha un ampio consenso parlamentare vuol dire che abbiamo lavorato bene, che abbiamo rappresentato tutte le anime. Però dico anche che se invece l’opposizione sarà pretestuosa, pregiudiziale, fino a dove arriviamo? Arriviamo, dopo di che noi diamo la parola agli italiani e faremo un referendum, perché per noi la parola degli italiani vale molto di più di un’opposizione pretestuosa”, ha aggiunto la senatrice.

