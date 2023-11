La senatrice di Forza Italia: "Il patto di maggioranza tiene"

Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, interviene sulla solidità della maggioranza di governo a margine dell’assemblea dei seniores del partito in corso a Milano. “Il patto della maggioranza tiene e noi siamo persone responsabili, non è che facciamo il contrario di quello che si decide nelle riunioni politiche”, ha spiegato Ronzulli. “Noi non presenteremo emendamenti alla Manovra, ma parleremo e ci sarà un’interlocuzione con il Governo per alcune modifiche da fare, magari all’interno di questo maxi. Poi ci sono gli emendamenti, invece, che sono sul decreto fiscale, o meglio decreto anticipi. Lì, su quello, abbiamo fatto delle richieste. Anche queste sono in fase di valutazione, una su tutte la mia è il bonus psicologo”, ha aggiunto la senatrice forzista. “Abbiamo visto che, dopo la pandemia, c’è stata un’impennata di disagio sociale dei nostri ragazzi, a partire dai disturbi alimentari per arrivare, purtroppo, a una escalation di autolesionismo importante che oggi viene peraltro trattato con troppa leggerezza. Io credo che i nostri ragazzi, o comunque le nuove generazioni, abbiano bisogno di sostegno e quindi io mi auguro che il bonus psicologico proposto da Forza Italia venga accolto in un modo o nell’altro. A me non interessa piantare la bandierina, a Forza Italia non interessa piantare la bandierina. Che sia un emendamento o un decreto, che sia uno strumento legislativo all’interno della manovra, non importa. Per noi l’importante è il risultato, cioè stanziare dei soldi che possano essere utilizzati per il bonus psicologo”, ha concluso Ronzulli.

