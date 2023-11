La premier ha scritto urgentemente al Lord Cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito: "Dal Bambino Gesù garantita completa assenza di dolore"

La premier Giorgia Meloni ha inviato una lettera al Lord Cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito intervenendo personalmente sul caso di Indi Gregory la bimba di 8 mesi britannica affetta da una gravissima patologia mitocondriale considerata incurabile dai medici del Queen’s Medical Centre di Nottingham. Nella missiva visionata da LaPresse, la presidente del Consiglio ha chiesto alle autorità britanniche di collaborare per permettere il trasferimento della piccola in Italia.

“Trasferimento in Italia nell’interesse della bambina”

L’ospedale dove Indi Gregory è ricoverata, il Queen’s Medical Center di Nottingham, “ha proposto ai genitori, nell’esercizio della potestà genitoriale, un piano di cure che prevede, in particolare, la sospensione compassionevole del supporto di terapia intensiva entro un periodo di sette giorni”, si legge nella lettera firmata dall’inquilina di Palazzo Chigi. “I suoi genitori non erano d’accordo su questo piano di trattamento e hanno preso in considerazione la proposta di un altro ospedale, l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, eccellenza mondiale nell’assistenza pediatrica”, scrive la premier sottolineando che si tratta di una soluzione “più adeguata al miglior interesse della bambina”.

