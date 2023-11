La sentenza sul caso è attesa oggi

Il padre di Indi Gregory affida a LaPresse un suo ultimo appello, in vista della decisione – che arriverà oggi – sul distacco dei macchinari che tengono in vita la piccola gravemente malata. “Pregate per la mia famiglia e la piccola Indi“, afferma Dean Gregory, che ha diffuso contestualmente un video con le immagini della bambina.

Gregory si dice “ansioso” e racconta della mattinata della piccola Indi in ospedale, proprio da lì seguirà in video conferenza la pronuncia del giudice, con la speranza di farla uscire dall’ospedale per poter portare Indi in Italia, dopo che il governo Meloni le ha concesso la cittadinanza per permetterle di essere curata al Bambino Gesù di Roma.

