Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola come presunto mandante

Il ristoratore ed ex giornalista Valter Lavitola è indagato nell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto, nell’ottobre scorso, davanti l’abitazione del conduttore di Report, a Pomezia, in provincia di Roma. Il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Edoardo De Santis, ha emesso un decreto di perquisizione, esteso a tutte le pertinenze di Lavitola, che è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, perché sospettato insieme ad un’altra persona di essere il presunto mandante dell’attentato.