Il leader di Italia Viva: "Finisce la telenovela"

Si separano le strade di Azione e Italia Viva. Lo ha comunicato l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. “Oggi ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici di Azione. Abbiamo provato fino all’ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda è stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada” ha scritto Matteo Renzi, nella sua enews. “Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia. Io voglio fare politica, non vivere circondato da cavilli regolamentari e da rancori personali. I gruppi si chiameranno Italia Viva – Il Centro – Renew Europe. Alle elezioni faremo un grande risultato. Ne sono certo” ha aggiunto il leader di IV.

Terzo polo: fonti, Azione pronta a ricorso su cambio nome

Ma ‘Azione’, secondo quanto apprende LaPresse, ha pronto il ricorso contro il cambio nome del gruppo parlamentare in Senato da ‘Azione-Italia viva-Renew Europe’ a ‘Italia viva-Il centro-Renew Europe’, deliberato questa mattina da un’assemblea dei senatori (con l’assenza di quelli di Azione). “Dafne Musolino (ex Sud chiama Nord, ndr) non è nel gruppo in quanto lo statuto richiede una proposta congiunta Borghi-Gelmini, che non c’è mai stata”, spiegano fonti parlamentare di Azione.

