La portavoce della Commissione: "Non pregiudicare la piena applicazione dell’asilo dell’Unione"

“Siamo in contatto con le autorità italiane perché abbiamo bisogno di vedere i dettagli” sull’accordo con l’Albania “e abbiamo anche chiesto di ricevere informazioni dettagliate”. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa. “Agli Stati membri non è in quanto tale preclusa l’adozione di misure di diritto nazionale per consentire che siano presentate domande di asilo da persone provenienti da Paesi terzi. Tuttavia, ciò deve avvenire senza pregiudicare la piena applicazione dell’asilo dell’Unione”, ha spiegato. Quanto all’Italia “dobbiamo esaminare esattamente cosa verrà fatto prima di poter commentare”, ha aggiunto la portavoce ricordando che “quando si tratta di ricerca e salvataggio non è la Commissione che ha competenza per indicare i luoghi di sbarco”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata