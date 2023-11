Una portavoce della Commissione a LaPresse: "Noi informati dell'intesa ma non abbiamo ricevuto informazioni dettagliate"

L’Unione Europea chiede che l’accordo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori, che prevede la realizzazione di due strutture per l’accoglienza di migranti in territorio albanese, rispetti il diritto comunitario e internazionale. Una portavoce della Commissione Europea ha riferito a LaPresse: “Siamo a conoscenza dell’accordo operativo tra le autorità italiane e albanesi. Siamo stati informati di questo accordo ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni dettagliate. Comprendiamo che questo accordo operativo dovrà ancora essere tradotto in legge dall’Italia e ulteriormente implementato. È importante che qualsiasi accordo di questo tipo rispetti pienamente il diritto comunitario e internazionale“.

