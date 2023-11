Elezione diretta del premier con un turno unico e un premio di maggioranza per garantire la governabilità.

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il disegno di legge costituzionale proposto dalla ministra per le riforme Elisabetta Casellati sul premierato. Lo si apprende mentre il Cdm è ancora in corso a Palazzo Chigi.

Il presidente della Repubblica non potrà più sciogliere una sola delle Camere del Parlamento. Il testo prevede che, al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione, che recita “il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o una sola di esse”, siano soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

Elezione diretta del premier con un turno unico e un premio di maggioranza per garantire la governabilità. L’articolo 92 della Costituzione viene infatti sostituito da una nuova formulazione: “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura”.

Il capo dello Stato manterrà il potere di nominare i ministri su indicazione del premier eletto. Nel testo si legge: “Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri“.

