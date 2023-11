Giorgia Meloni ha spiegato il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri nella conferenza stampa seguita al Cdm. “Introduce l’elezione diretta del Capo del governo e garantisce i due grandi obiettivi che ci sia impegnati con gli italiani a realizzare: garantire ai cittadini da chi farsi governo a mettendo fine ai ribaltoni, trasformismo e governo tecnici. Governo che sono passati sulla testa dei cittadino per realizzare obiettivi che non avevano e decidere e avere un orizzonte di legislatura”, ha detto la premier definendo il premierato come la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata