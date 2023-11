Il ministro dell’Ambiente e della Transizione ecologica, Gilberto Pichetto Fratin, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza maltempo di queste ultime ore. “La situazione è preoccupante, non solo in Toscana, ma anche sull’Emilia Romagna. Stiamo monitorando gli eventi, naturalmente invitando tutti a stare in casa, ad andare nei piani alti, in particolare quella zona della Toscana dove stanno i momenti più difficili. Compresa Firenze, dove la piena dell’Arno è attesa”, ha detto Pichetto Fratin prima del Consiglio dei Ministri. Sulla questione dello stato di emergenza, il ministro ha chiarito: “Lo stato d’emergenza verrà deliberato su richiesta delle regioni. Stiamo seguendo gli eventi, non ci poniamo la questione burocratica”.

