Gravi danni per il maltempo nel Nord e Centro Italia. Anche oggi è in allerta in tutta la penisola per le forti piogge e il vento. L’esondazione del fiume Bisenzio e di altri torrenti hanno messo in ginocchio la Toscana. I Comuni interessati dagli allagamenti hanno invitato tutti i cittadini a salire ai piani alti delle abitazioni. “Purtroppo le vittime salgono a 5” comunica sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sulla situazione del Maltempo nel territorio.

Da quanto si apprende, ai tre anziani morti – due a Montemurlo (Prato) e uno a Rosignano (Livorno) – si aggiungono altre due persone, marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano dispersi nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall’acqua e dal fango.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ed è costantemente in contatto con il Governo per quello nazionale. “La situazione è davvero molto grave!” scrive sui social. Allagato l’ospedale di Pontedera, mentre per oggi è prevista la piena dell’Arno. Scuole chiuse in diverse città.

“A Carmignano l’esondazione del torrente Furba ha comportato a Seano un importante allagamento. Ad ora la situazione è leggermente migliorata”, informa. “A Montemurlo esondato torrente Bagnolo numerosi allagamenti anche nella zona sud di Montemurlo. Frane importanti tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano. A Prato sono chiusi tutti i ponti a causa esondazione Bisenzio in zona Santa Lucia. Aperta cassa d’espansione dell’Ombrone e frane varie”, prosegue. “Allagamento in vari reparti dell’Ospedale Santo Stefano di Prato in via di risoluzione. Chiusa ancora Autostrada tra e Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata. Tra Vernio e Vaiano il convoglio bloccato con 150 passeggeri a bordo sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano. A Campi Bisenzio vi è stata una rottura arginale della marina in zona villa Montalvo con tracimazione del Bisenzio al ponte della Rocca da entrambi i lati. In questo momento il livello del Bisenzio sta calando. A Stabbia (Cerreto Guidi) e Campi Bisenzio ci sono zone difficilmente raggiungibili con zone ancora senza elettricità e connessione e ci sono squadre sul posto che stanno intervenendo”, continua Giani.

“A Pistoia vari allagamenti nei comuni della provincia a causa di esondazioni di torrenti: Pistoia, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese colpiti da allagamenti a causa degli affluenti dell’Ombrone. A Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme situazione di vari allagamenti. Frane sul San Baronto”. “A Quarrata – dice – la situazione particolarmente più complessa dove parte del centro abitato è allagato, c’è una squadra che sta intervenendo. A Calcinaia 30 famiglie evacuate, 6 famiglie a San Miniato. A Pontedera l’allagamento più importante che ha colpito anche l’accesso dell’ospedale di Pontedera. La situazione è in via di risoluzione. Situazione di smottamento diffusi in tutta la provincia di Pisa con chiusura di strade provinciali e comunali. Aperto l’ingresso allo svincolo tra Pontedera e Ponsacco”. “Allagamenti diffusi e frane anche nelle altre province, migliaia ancora le utenze senza corrente elettrica. Tantissime squadre sul posto di operatori che stanno cercando di seguire ogni criticità con la massima attenzione. Forza Toscana!”, conclude.

Volontari e mezzi Croce Rossa nelle zone colpite

Sono operativi da questa notte volontari e mezzi della Croce Rossa Italiana nelle zone colpite dal maltempo, tra cui in Toscana 69 volontari e 30 mezzi. Sono rientrate, invece, le squadre di monitoraggio e di assistenza che nella notte sono state impegnate in Emilia Romagna. Dalle strutture di Emergenza della Direzione delle Operazioni sono partiti nella notte anche due pullmini anfibi e due ambulanze speciali. Al momento sono in corso le operazioni di assistenza ed evacuazione della popolazione in Toscana a Campi Bisenzio e tutta la colonna mobile nazionale è allertata con idrovore e mezzi d’opera.”Notte dura nelle province di Firenze e Prato, ma anche nel resto della Toscana e di altre regioni del Nord Italia. Ho seguito l’evolversi della situazione, che ancora impone molta prudenza”, ha scritto sui social il Presidente della Croce rossa, Rosario Valastro.”La catena dell’emergenza della Croce Rossa Italiana è stata attivata, e sono in azione squadre specializzate per intervento in ambiente alluvionale, con idrovore e mezzi di soccorso anfibi. Sempre pronta la risposta dei Volontari e delle Volontarie CRI, così come della struttura nazionale della Direzione Operazioni, Emergenze e Soccorsi. Un abbraccio a tutti coloro i quali sono stati e sono impegnati sui luoghi a supporto ed in aiuto alla popolazione, molto provata”, ha concluso Valastro.

Nardella: “Intera Toscana sconvolta”

“Tre morti, quattro dispersi, strade trasformate in fumi e ospedali allagati. Una notte di paura in Toscana, una intera regione sconvolta dal maltempo“. Così sui social il sindaco di Firenze Dario Nardella.”Grazie alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che ora e nella notte si sono messi a disposizione per dare una mano – aggiunge Nardella – Un pensiero commosso alle vittime, ai sindaci delle città più colpite e alle famiglie coinvolte”.

Giani: “Cdm sta per approvare stato emergenza nazionale”

“Ho appena parlato con la presidente Giorgia Meloni. Il Consiglio dei ministri sta per approvare lo stato di emergenza nazionale“. Lo annuncia sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.”Durante la notte con le autorità di governo ci siamo sentiti e abbiamo avuto collaborazione – aggiunge Giani – In questo momento stiamo tutti lavorando per poter provvedere al sostegno alla popolazione colpita. Il nostro sistema di protezione civile è molto attivo e sta provvedendo a tutte le esigenze della popolazione”.

Renzi: “Forza Prato, forza Toscana bella”

“Forza Prato, forza Toscana bella!”. Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana nelle ultime ore.

A Lucca chiuso tratto Mura Urbane

A Lucca “a causa di forti raffiche di vento si comunica che il tratto di Mura Urbane compreso fra Caffè Delle Mura e Porta Santa Maria – in senso antiorario (la parte del Villaggio del Fanciullo, per intenderci) – sarà provvisoriamente transennato e chiuso al pubblico perché presenta alberature vecchie e monumentali a rischio di caduta rami”. Lo comunica su Facebook il sindaco di Lucca Mario Pardini.”Non appena la Protezione Civile attesterà il calo delle raffiche di vento le transenne saranno rimosse e la cortina delle Mura riaperta – aggiunge Pardini – Nel frattempo la piena del Fiume Serchio è passata senza provocare problemi sul territorio, si raccomanda ai cittadini la massima prudenza”.

Musumeci: “Verso stato emergenza già in Cdm”

Dopo l’alluvione in Toscana si va verso la dichiarazione dello stato di emergenza già nel Cdm di questa mattina. Lo ha spiegato il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a SkyTg24. “Il Dipartimento sta solo definendo gli ultimi atti con l’amministrazione regionale ma crediamo di poterlo deliberare stamattina. Si nomina un commissario delegato per 12 mesi, il Fondo nazionale di protezione civile ha pronta una prima somma necessaria per i primi interventi da parte della Regione, vedremo poi quello che accadrà, ma è chiaro che dobbiamo restare tutti vigili, anche per quanto riguarda la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, la situazione non appare tranquilla. Massima allerta e che Dio ci aiuti”.

Sono 4 i dispersi in Toscana

Sono quattro e non sei, come si era appreso in un primo momento, le persone disperse in Toscana a causa del maltempo. Tre sono stati segnalati dalla Protezione civile della Città metropolitana di Firenze: due a Vinci e uno a Campi Bisenzio. Una quarta persona dispersa viene segnalata dai carabinieri sempre nel Fiorentino, ancora a Campi Bisenzio, la zona dove si registrano le criticità maggiori.In un primo momento era stata aggiunta al computo una coppia di Lamporecchio (Pistoia), ma si tratta degli stessi coniugi di Vinci che risultano dispersi dopo il crollo di un ponte.

Mareggiata a Viareggio, forti raffiche vento sulla costa

“Il maltempo sferza la nostra regione già colpita dalla pioggia. Mareggiata sulla costa a Viareggio. A Bocca d’Arno raffiche di vento a 112km/h, 93km/h a San Vincenzo, 81km/h a Forte dei Marmi. Forti raffiche anche a Pistoia e Prato”. Lo segnala sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.

In Toscana molte strade chiuse, trasporti in tilt

Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico locale nella regione, informa che, a causa del maltempo che ha investito la Toscana e del conseguente stato di emergenza regionale, molte strade risultano inagibili e pertanto varie linee bus del Tpl regionale sono deviate o soppresse. In una nota Autolinee Toscane sottolinea che dalla giornata di ieri, giovedì 2 novembre, sta impegnando tutti i propri dipendenti a garantire in ogni territorio della regione il miglior funzionamento possibile del Tpl e ha istituito una pagina speciale sul proprio sito per dare informazioni in tempo reale sulle linee bus del Tpl a tutti i propri utenti e, fermo restando l’invito della Regione Toscana a non mettersi in viaggio se non in casi strettamente necessari, invita i propri utenti che dovessero mettersi in viaggio a consultare prima la pagina internet speciale.Purtroppo, al momento il numero verde di Autolinee Toscane sta registrando difficoltà a causa dell’interruzione dell’energia elettrica. Il call center di Autolinee Toscane sta lavorando con le batterie ausiliarie da ieri sera, 02 novembre 2023. L’azienda ricorda anche che è possibile seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane.

Musumeci: “Governo pronto a dichiarare stato emergenza nazionale”

“Ancora una notte di paura e di dolore nel Centro-nord, soprattutto in Toscana, dove si piangono le vittime e si prega per i dispersi. Sono in costante contatto con il nostro capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ed ho assicurato al presidente della Regione Eugenio Giani che il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Si resta in allerta: il fiume Arno rimane sorvegliato speciale e permane il rischio diffuso di frane”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Campi Bisenzio, persone accolte in un centro commerciale

Un centinaio di persone, tra clienti e dipendenti, sono state accolte nella notte all’interno del centro commerciale ‘i Gigli’ di Campi Bisenzio (Firenze), uno dei più grandi della Toscana. Il centro commerciale oggi resta chiuso per un’ordinanza del Comune che dispone “la chiusura di tutte le attività commerciali, produttive, industriali, di somministrazione di spettacolo sul territorio comunale” dopo il maltempo di ieri abbattutosi sulla Piana fiorentina e dopo le esondazioni del fiume Bisenzio e del torrente Marina.

A Campi Bisenzio allagati 800 ettari terreno

Il sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, ha fatto il punto con la Protezione civile sulla situazione del maltempo. Al momento risultano tre dispersi nel territorio della Città metropolitana, due a Vinci e uno a Campi Bisenzio. A Campi Bisenzio la situazione più grave. Gli allagamenti superano 800 ettari di terreno. I vigili del fuoco proseguono incessantemente i salvataggi dalle abitazioni e dalle strade che sono invase dall’acqua. Oltre al personale del comando di Firenze con squadre di sommozzatori, soccorritori fluviali e quelli inviati dai comandi più vicini, sono giunti rinforzi dai vigili del fuoco di Biella e dalle regioni della Basilicata, Puglia e Calabria. Altra situazione critica a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi. “Questi sono i punti su cui stiamo concentrando le risorse strumentali”, ha detto Nardella.Sia Enel che Tim hanno tutte le squadre fuori e stanno facendo affluire risorse: 6.200 clienti Enel sono scollegati, circa 10.000 Tim. Risultano chiuse le scuole a Fucecchio, Empoli, Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo, Campi, Sesto e Calenzano, Marradi, Firenzuola e Montelupo.

In Toscana numero dispersi salito a 6

Il numero delle persone disperse in Toscana aumenta, e ai tre segnalati dalla Protezione civile della Città metropolitana di Firenze se ne aggiungono altrettanti. Una quarta persona dispersa viene segnalata dai carabinieri sempre nel Fiorentino, ancora a Campi Bisenzio, mentre i vigili del fuoco danno notizia di altre due persone disperse a Lamporecchio, in provincia di Pistoia.

3 persone disperse in Toscana

Tre persone risultano disperse in Toscana: sono una coppia di coniugi di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, di cui non si hanno più notizie, e un uomo a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Sono in corso le ricerche da parte di Vigili del fuoco. Al momento sono 403 i vigili del fuoco al lavoro tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato. In azione tre elicotteri, sommozzatori, squadre in assetto acquatico e fluviale, giunti rinforzi da Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Calabria e Lombardia con 4 mezzi anfibi. Numerose le operazioni di soccorso a persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti.

Crolla palestra scuola in provincia di Campobasso

A Casacalenda, provincia di Campobasso, il vento ha devastato la palestra della scuola elementare. Una parete è crollata sotto la forza delle raffiche che hanno superato i 140 km orari.”Danni ingenti su tutto il territorio” dichiara la sindaca Sabrina Lallitto chiedendo ai cittadini di fare massima attenzione. Ci sono tegole in bilico e cornicioni pericolanti oltre a diversi alberi sradicati che invadono le carreggiate. Le scuole oggi sono chiuse. “La palestra – aggiunge la sindaca – è completamente devastata e stiamo valutando già la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza”.

Ricerche vigile fuoco disperso nel Bellunese anche con elicottero

Proseguono senza sosta le ricerche del vigile del fuoco disperso da ieri a Puos Dalpago, in provincia di Belluno. Da stamani si è alzato in volo anche un elicottero che si aggiunge – secondo quanto apprende LaPresse – al dispositivo di soccorso e ricerca già allertato da ieri. Sono al lavoro – secondo quanto confermato dai soccorritori – circa 60 vigili del fuoco e una decina di unità del Soccorso Alpino e speleologico Veneto. Walter Locatello, 42 anni, questo il nome del pompiere disperso, è caduto nel pomeriggio di ieri nel torrente Tesa, nei pressi del cimitero, tra Puos Dalpago e Bastia. Locatello, libero dal servizio, si era recato dai genitori per affrontare le criticità legate al maltempo. Mentre monitorava le abitazioni a rischio allagamento nei pressi del canale, è caduto accidentalmente in acqua. Le ricerche hanno interessato, fin da principio, anche le squadre dei sommozzatori, lungo il corso d’acqua che si congiunge al torrente Tesa fino al lago di Santa Croce.

Le ricerche proseguite tutta la notte hanno dato al momento esito negativo. Questa mattina sommozzatori e squadre fluviali dei vigili del fuoco risaliranno le sponde del corso d’acqua, con gommoni e moto d’acqua saranno impiegati nel lago di Santa Croce. Le ricerche avranno il supporto aereo dei droni e dell’elicottero di Venezia.Walter Locatello, 42 anni, è caduto nel torrente Tesa, nei pressi del cimitero, mentre, libero dal servizio, monitorava le abitazioni a rischio allagamento.

Giani: “In Toscana oltre mille interventi, ancora 40mila utenze senza luce”

“Nuova unità di crisi sul maltempo, tutta la notte sono stato al fianco delle comunità colpite. Oltre mille interventi a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, province di Pisa e Livorno”. Lo comunica sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.”Enel sta intervenendo sulle circa 40.000 utenze ancora senza corrente anche con gruppi elettrogeni – aggiunge Giani – Risolti i problemi di accesso all’ospedale di Pontedera, in via di risoluzione all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al Pronto Soccorso di Prato. Purtroppo il maltempo non dà tregua, raffiche di vento fino a 100-120 km/h su Appennino, 80-100 km/h sulla costa. Alla boa di Gorgona mare a 3,5 metri”.

Firenze, numerose e diffuse criticità

Numerose e diffuse criticità nel territorio della Città metropolitana di Firenze dovute alle precipitazioni delle ultime dodici ore. Operative nella notte le attività di soccorso alla popolazione. Le problematiche principali si registrano nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Calenzano, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Palazzuolo sul Senio e Vinci. Dalla sala della Protezione civile della Città metropolitana viene rivolto l’invito ai cittadini ad adottare comportamenti responsabili limitando gli spostamenti e di chiamare il numero di emergenza (112) solo in caso di effettiva necessità.

Comune Campi Bisenzio invita cittadini a non uscire di casa

Il Comune di Campi Bisenzio, tra i più colpiti dall’ondata di Maltempo delle ultime ore, invita via social la cittadinanza a “evitare spostamenti e non uscire di casa per evitare situazioni di pericolo e intralciare i soccorsi”. Le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rimarranno chiusi su tutto il territorio. Sono attive tutte le squadre di soccorso disponibili – spiega il Comune – e stanno arrivando dalla Regione gli impianti idrovori.

Crosetto: “Forze armate al lavoro per portare aiuto”

“Su richiesta della protezione civile, le forze armate sono al lavoro per portare aiuto nelle zone colpite dal Maltempo“. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito la Toscana nelle ultime ore. “Elicotteri, mezzi terrestri, idrovore, bus ed anche i Consubin per attività di ricerca e soccorso – spiega il ministro -. Al servizio del Paese, sempre”.

A seguito degli eventi meteorologici che si stanno verificando in queste ore in Toscana, provocando gravi danni e mettendo a rischio la vita delle popolazioni coinvolte, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto al Comando Operativo di Vertice Interforze di dare la massima assistenza a tutte le prefetture che lo richiedano. Inoltre, ha disposto l’invio di uomini e mezzi della Difesa a supporto delle zone colpite per fronteggiare l’emergenza. Nello specifico, su richiesta della Prefettura di Pistoia, è partito il nucleo ricognizione del 183° Reggimento Paracadutisti di Pistoia alla volta del comune di Quarrata e in risposta alla richiesta della Prefettura di Pisa, è stato inviato il nucleo ricognizione del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, con adeguato equipaggiamento e mezzi, presso l’ospedale di Pontedera (PI) che si è allagato durante le precipitazioni.Inoltre, la Difesa provvederà al trasferimento di persone che hanno dovuto abbandonare le abitazioni, dal comune di Vaiano, dove sono attualmente ospitate, per Firenze e Prato.

Sindaco Prato: “Sopralluogo in città è stato uno shock”

“Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere.Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città”. Lo scrive il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, su Facebook, postando le foto dei danni dell’ondata di Maltempo che ha colpito la città e la Toscana nelle ultime ore. “Insieme, ripartiamo, perché noi siamo una comunità forte, orgogliosa e testarda”, conclude.

A Milano significativo aumento livello Seveso e Lambro

Le forti e persistenti piogge di adesso e stanotte (non previste da Centro funzionale di Regione Lombardia) e fuori da allerta, stanno provocando un aumento significativo dei livelli di Lambro e Seveso a Milano. Lo comunica l’assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli. “Meno male che stanotte abbiamo deciso di tenere ancora fuori le comunità del Parco Lambro e che la vasca di Milano del Seveso è pronta ad accogliere acqua se i livelli continuano a salire. Massima attenzione”, afferma Granelli.

Vigile del fuoco disperso nel Bellunese

Un vigile del fuoco è disperso nel Bellunese a causa del Maltempo. Lo conferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui social. Da poco dopo le ore 18, i vigili del fuoco stanno operando a Puos D’Alpago (Bl) per cercare un collega caduto in un canale nei pressi del cimitero. Il vigile del fuoco libero dal servizio, spiega, stava monitorando con una pila delle abitazioni a rischio allagamento nei pressi del canale, quando è caduto accidentalmente in acqua. I vigili del fuoco, anche con personale specialista sommozzatori, speleo alpino fluviale, volontari e personale del soccorso alpino, stanno effettuando la ricerca lungo tutto il corso d’acqua che si congiunge al torrente Tesa e fino al lago di Santa Croce. Oltre 50 i soccorritori sul posto, informa ancora Zaia.

