L’Italia pronta ad accogliere i palestinesi feriti a Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ovviamente non terroristi di Hamas, ma i palestinesi feriti che sono usciti dalla Striscia di Gaza e che possono essere curati nei nostri ospedali”, le parole del vicepremier a margine della conferenza stampa di presentazione della Conferenza Unesco di Napoli assieme al ministro Gennaro Sangiuliano.

“La nostra diplomazia è già al lavoro per individuare possibili feriti che possano venire nel nostro paese. Per gli aiuti umanitari l’Italia ha già fatto pervenire i primi soccorsi, lavoriamo perchè possa essere alleviata la sofferenza della popolazione civile che non ha nulla a che vedere con Hamas. Questo è quello che vogliamo dire e il messaggio che vogliamo dare”, ha dichiarato ancora Tajani, il quale poi ha ribadito “la solidarietà al popolo palestinese che merita di avere uno Stato”. “Se vogliamo tagliare l’erba sotto i piedi al terrorismo di Hamas dobbiamo creare uno stato palestinese che viva accanto serenamente”, ha concluso il ministro.

