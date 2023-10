Il vicepremier è andato a fare un sopralluogo nella struttura di Cesana, in provincia di Torino

E’ tornata in auge la proposta di utilizzare la pista da bob di Cesana per le Olimpiadi invernali 2026. Il piano originale prevedeva l’uso dell’impianto di Cortina che, però, è stato bocciato da molti per diverse ragioni tra cui i costi elevati. Da qui è sorta l’ipotesi che le gare di questa specialità si disputassero all’estero. Rinunciare a far svolgere una parte delle Olimpiadi in Italia “sarebbe una resa nazionale”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del sopralluogo alla pista di Cesana, in provincia di Torino. “Prima di rinunciare esaminiamo bene e verifichiamo se questo impianto può essere sede dei Giochi Olimpici. Io credo di sì. Non sono un tecnico, dipende dal Cio, ne ho parlato anche con il ministro dello Sport. Vediamo adesso le valutazioni che faranno, il lavoro che farà la Regione Piemonte con i tecnici. Il Politecnico di Torino sarà una garanzia, è una delle università più qualificate in materia ingegneristica. Credo si possa veramente fare un controllo serio e verificare se le Olimpiadi si possono fare. E’ un’occasione che l’Italia non può perdere”, ha aggiunto Tajani.

