La telefonata tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i comici russi Vovan e Lexus, in cui questi ultimi impersonavano un leader africano, è durata mezz’ora e la premier non si sarebbe accorta che si trattava di uno scherzo. Lo ha detto, ospite di ‘Otto e mezzo’ su La7, Lexus (al secolo Aleksei Stolyarov), uno degli autori della finta chiamata. “Siamo stati mezz’ora a parlare, se ha così tanto tempo da spendere…”, ha risposto Lexus alla domanda se Meloni si fosse accorta di qualcosa. Per quanto riguarda invece i dettagli sull’organizzazione della telefonata, Lexus ha detto: “Non vogliamo svelare il segreto di come siamo arrivati a questa telefonata, per non smascherare tutti quelli che in qualche modo lo hanno organizzato. Se volete potete parlare con la vostra premier e lei magari risponderà, noi non diremo nulla su questo aspetto”. E aggiunto: “La chiamata è arrivata al nostro numero, che abbiamo lasciato come contatto, ma non riveleremo i dettagli, è la nostra regola”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata