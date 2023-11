“Il presidente del Consiglio l’ha capito subito”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intercettato da ‘Il Fatto Quotidiano’ torna sulla vicenda dello scherzo telefonico subito dalla premier Giorgia Meloni e risponde a chi gli chiede quando hanno capito che si trattava di un fake. La presidente del Consiglio ha risposto alle domande del duo comico russo Vovan e Lexus che l’ha interpellata facendosi passare per il presidente dell’Unione africana.

Tajani: “Superficialità, non deve più accadere”

“Certamente c’è stata una superficialità da parte di chi ha organizzato la telefonata e questo non deve più accadere”, ha invece commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Ping Pong su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sullo scherzo fatto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da due comici russi che, fingendosi leader africani, le hanno lanciato alcune provocazioni sulla guerra in Ucraina. “Dalle parole del presidente Meloni è arrivato in chiaro segnale di conferma della linea politica del nostro Paese”, ha aggiunto Tajani.

