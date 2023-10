La Ong non parteciperà alla festa del fumetto perché patrocinata da Israele. La deputata Pd: "Posizioni vanno rispettate"

Non si placano le polemiche attorno al Lucca Comics. Tutto è nato dalle decisioni prima di Zerocalcare e poi di Amnesty International di non partecipare alla fiera italiana dedicata al fumetto e al gioco perché patrocinata dall’ambasciata israeliana. L’ex presidente della Camera, oggi deputata del Partito democratico, Laura Boldrini ha commentato le accuse di razzismo mosse dal vicepremier Matteo Salvini nei confronti della Ong. “Amnesty ha sempre combattuto il razzismo e ha anche un osservatorio, dal quale si deduce che a diffondere il razzismo sia proprio il ministro Salvini. Il capovolgimento della realtà”. In merito alle rinunce di alcuni artisti e della stessa Organizzazione non governativa ha aggiunto: “Una decisione soggettiva. Io penso che queste posizioni vadano rispettate”.

