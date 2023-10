La segretaria dem ospite di 'Che Tempo Che Fa'

La segretaria del Pd, Elly Schlein, parla della situazione in Medioriente, ospite di ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove. “Penso che il governo abbia sbagliato a non votare la risoluzione” dell’Assemblea generale dell’Onu “che chiede una tregua umanitaria”, ha detto. Invece “bene hanno fatto Francia, Spagna e Portogallo a votare a favore. La chiamino pausa umanitaria, tregua umanitaria, basta che fermiamo questa catastrofe umanitaria a Gaza”, ha proseguito la segretaria dem, aggiungendo: “Non possiamo continuare ad assistere alla violazione del diritto internazionale o del diritto umanitario”.

