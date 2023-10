Milano, 29 ott. (LaPresse) – Sono saliti a 5 i palestinesi uccisi in scontri con i soldati israeliani in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Citando fonti mediche della Mezzaluna rossa palestinese, Wafa riporta che un 25enne del campo rifugiati di Dheisheh, a sud di Betlemme, è stato ucciso dalle forze israeliane da un colpo che lo ha raggiunto alla testa durante un raid nel campo. Inoltre, citando altre fonti mediche, l’agenzia palestinese aggiunge che un altro giovane è morto per le ferite riportate nel raid dell’esercito nel campo rifugiati di Balata, a est della città di Nablus. Secondo il conteggio fornito da Wafa, sono 116 in totale i palestinesi uccisi in Cisgiordania dall’inizio della guerra fra Israele e Gaza lo scorso 7 ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata